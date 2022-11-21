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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 4:16

В Башкирии женщина ударила ножом сожителя, избивавшего ее за то, что та не дала денег на водку

Ей грозит до 10 лет тюрьмы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Белорецк женщина ударила ножом сожителя, который напал на нее. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Как рассказала подозреваемая, она с 36-летним мужчиной распивала у себя на кухне алкоголь, но спустя время спиртное закончилось. Сожитель потребовал денег для покупки еще одной бутылки водки, но получил отказ и напал на женщину. Чтобы защитить она ударила его ножом.

Осознав произошедшее белоречанка вымыла комнату, убралась на столе и лишь потом вызвала скорую. Медикам, а затем полицейским женщина сказала, что на ее сожителя на улице напала молодая шпана. Однако правоохранители, прибыв к ней домой, поняли, в чем дело на самом деле. Они обнаружили на месте следы крови, кухонный нож и допитую бутылку водки.

Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.