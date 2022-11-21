В Уфе в строительство «Нагаевского парка» инвестируют 287 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе в строительство центра рекреационно-оздоровительного отдыха «Нагаевский парк» инвестируют 286,9 миллионов рублей. Об этом на совещании в региональном правительстве в формате «Инвестчас» рассказал директор компании «ВиЦыАн» Виталий Цыганков.

Инвестор на первом этапе реализации проекта планирует построить пансионат на 80 номеров с фитнес-залом, медицинскими и физеотерапевтическими кабинетами. Также на территории оборудуют лыжероллерную и велосипедную трассы, веревочный парк, тир и прочие сооружения.

Проект «Нагаевский парк» получил приоритетный статус. Это позволит инвестору получить налоговые льготы. Мэрия Уфы окажет содействие оформлении земельного участка будущего объекта.