В Башкирии пенсионер заживо сгорел в деревянном доме

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 20 ноября, в Нуримановском районе Башкирии в пожаре погиб пожилой мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Огонь вспыхнул в бревенчатом в деревне Укарлино. На ликвидацию открытого горения пожарным понабилось 40 минут. В ходе тушения пламени сотрудники чрезвычайной службы обнаружили в строении тело погибшего 73-летнего мужчины.

Причины произошедшего пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Нпомним, вчера поздно вечером, 19 ноября, в башкирском городе Бирск в пожаре погибла женщина-инвалид. Трагедия случилась в Бирске.