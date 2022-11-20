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НовостиСпорт20 ноября 2022 15:27

«Уфа» проиграла казанскому «Рубину» 1:2 в домашнем матче

Сейчас казанцкую команду тренирует Юрий Уткульбаев
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ufafc

Фото: vk.com/ufafc

Сегодня, 20 ноября, футбольный клуб «Уфа» проиграл в домашнем матче казанскому «Рубину» в матче 19-го тура чемпионата Первой лиги.

В составе «уфимцы» мяч в ворота гостей забил Иван Темников (17-я минута), у казанцев дважды отметился Виталий Лисакович (45-я и 85-я минуты).

Для ФК «Рубин» сегодняшний матч стал первым после ухода с должности главного тренера Леонида Слуцкого. В настоящее данный пост занимает Юрий Уткульбаев.

Сейчас «Уфа» с 18 очками занимает на 14 строчку в турнирной таблице Первой лиги, «Рубин» – третье (34 очка). Следующий матч «уфимцев» состоится 27 ноября. Команда сыграет в гостях с владикавказской «Аланией».