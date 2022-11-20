В Башкирии дети разбили стекло магазина гаджетов

Фото: Соцсети

В башкирском городе Стерлитамак дети средь бела дня разбили стекло магазина гаджетов. Видео, на котором запечатлен их поступок, выложил возмущенный местный житель в одном из популярных городских сообществ в социальных сетях.

Запись была сделана на камеры видеонаблюдения. На ней видно, как двое мальчиков подходят к небольшой лестнице ведущей в магазин. Возле нее они обнаруживают, судя по всему, урну, из которой берут по пустой стеклянной бутылке.

Один из подростков прицеливается, замахивается и попадает прямо в стекло магазина, которое тут же рассыпается. Второй мальчик не стал повторять за своим товарищем. Увидев последствия броска, оба мигом бросились наутек.

Неизвестно, чем был мотивирован поступок детей: то ли они что-то не поделили с сотрудниками магазина, то ли это была просто игра. В любом случае, так как их «шалость» удалось запечатлеть камере, малолетним хулиганам и их родителям скоро придется отвечать за случившееся.