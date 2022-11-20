В Башкирии начало рабочей недели начнется с морозов до -25°

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии начало рабочей недели начнется с сильных морозов. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Завтра, 21 ноября, в республике прогнозируется переменная облачность. В некоторых районах ожидается небольшой снег. Ветер будет восточный, северо-восточный пять-десять метров в секунду.

Грядущая ночь будет по-зимнему морозной: столбики термометров опустятся до -15,-20°, местами будет чуть теплее – -10,-15°, а в северо-восточных и горных районах синоптики прогнозируют до -25°. Днем будет -5,-10°, в некоторых районах до -15°.

На некоторых участках региональных дорог образуется гололедица, также ожидается туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.