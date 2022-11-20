В Башкирии без вести пропали в лесу 7-летний ребенок и 3 взрослых

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня ночью, 20 ноября, стало известно о пропаже четырех человек в Белорецком районе Башкирии. Подробности рассказали сотрудники регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают специалисты ведомства, трое взрослых людей и семилетний ребенок уехали из села Кулмас в кататься на багги. Обратно они не вернулись, какая-либо связь с ним отсутствует.

В настоящее время силами сотрудников Госкомитета по ЧС, полиции и МЧС ведутся поисково-спасательные работы. В общей сложности к розыску привлечено 16 специалистов и девять единиц техники.