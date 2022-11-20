В Башкирии выдача автокредитов снизилась на 5,3%

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В Башкирии выдача кредитов на автомобили снизилась на 5,3%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В октябре текущего года был выдан 2031 кредит, тогда как в сентябре – 2145. По информации аналитиков, данный показатель сокращается уже второй месяц подряд, хотя до этого на протяжении пяти месяцев наблюдался рост. По сравнению с августом в сентябре жителям региона выдали кредитов на авто на 11% меньше.

Стоит отметиить, что в целом выдача автокредитов уже два месяца сокращается не только в Башкирии, но и по всей России. В октябре данный показатель снизился на 13,2% до 46,6 тысяч.

К слову, в рейтинге по динамике количества выданных автокредитов в регионах России Башкирия занимает шестое место, уступая Москве, Московской области, Татарстан, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю, и обгоняя Челябинскую, Свердловскую и Ростовскую области.