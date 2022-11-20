В Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в 6,3 раза

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В Башкирии выросла заболеваемость мышиной лихорадкой. Об этом рассказал регоинальный Роспотребнадзор.

По данным управления, за период с января по октябрь текущего года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом переболело 1724 жителей республики. Показатель заболеваемости составил 42,9 на 100 тысяч населения, что в 6,3 раза выше, чем в прошлом году, и в 2,5 раза выше среднемноголетнего уровня.

Специалисты зафиксировали заболеваемость «мышкой» в семи городах и 47 районах Башкирии. Самые высокие показатели по заражению зарегистрированы в Благовещенском, Татышлинском, Уфимском, Краснокамском и Аскинском районах. В данных муниципалитетах показатель заболеваемости превышает республиканские в два и более раза.

Роспотребнадзор отмечает, мышиная лихорадка не передается человека к человеку. Против вируса на сегодняшний день вакцины не существует, и потому основой профилактикой заболевания является личная гигиена.