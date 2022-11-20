Минэкологии заявило, что кислотно-зеленая вода в ручье в Уфе безопасна

Фото: vk.com/niaz.fazylov

Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов объяснил, безопасна жидкость вода, которая окрасила уфимский ручей в кислотно-зеленый цвет.

Лужи необычного цвета 11 ноября заметили на улице Чебоксарской, а спустя два дня рядом с садовым товариществом «Лесная поляна» в районе Чернозерского кордона очевидцы обнаружили целый овраг, заполненный такой водой.

Как рассказал Нияз Фазылов на своей личной странице в социальных сетях, специалисты взяли пробы из ручья и из прицепа «Тонар», который находится на территории близлежащего предприятия. В образцах был обнаружен флуоресцеин натрия (уранин А), который, по словам министра, абсолютно безопасен как для людей, так и для окружающей среды.

– Вещество представляет собой динатриевую соль флуоресцеина. В основном его применяют в качестве индикатора на нефтедобывающих предприятиях для определения утечек различных жидкостей, а также используют в производстве средств бытовой химии, для подкраски моющих средств, мыла, шампуней и др., – объяснил Фазылов.

Тем не менее, Минэкологии вместе прокуратурой все же проведут проверку. По ее результатам будут приняты необходимые меры.