Фото: Соцсети

В Уфе завершились поиски пропавшей больше недели назад 15-летней девочки. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщали сегодня днем, 19 ноября, активисты, местонахождение несовершеннолетней было неизвестно с 11-го числа. Однако буквально через несколько после публикации о поиске девушки в группе добровольцев в социальной сети «ВКонтакте» появилось радостное известие.

– Найдена. Жива, – коротко сообщили волонтеры отряда «БашРегионСпас».

Где все это время находилась несовершеннолетняя, не сообщается.