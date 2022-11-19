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НовостиОбщество19 ноября 2022 18:32

В Уфе завершились поиски пропавшей больше недели назад 15-летней девочки

Она пропала 11 ноября
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе завершились поиски пропавшей больше недели назад 15-летней девочки. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщали сегодня днем, 19 ноября, активисты, местонахождение несовершеннолетней было неизвестно с 11-го числа. Однако буквально через несколько после публикации о поиске девушки в группе добровольцев в социальной сети «ВКонтакте» появилось радостное известие.

– Найдена. Жива, – коротко сообщили волонтеры отряда «БашРегионСпас».

Где все это время находилась несовершеннолетняя, не сообщается.