В Уфе на украшение памятника Шаймуратову потратят еще 17,6 млн рублей

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на украшение памятника генералу Минигали Шаймуратову потратят почти 17,65 миллионов рублей. Об этом рассказало издание «РБК Уфа».

17 ноября Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации заключило контракт с московским предприятием «Вип Сервис Проект». Компаниея должна будет осуществить поставку и установку с картуша надписью «Герою Российской Федерации Минигали Шаймуратову» и барельефа с цветком курая и птицами.

Стоимость работу по установке картуша составляет шесть миллионов рублей, барельефа – 11,65 миллионов. Средства будут выделены из городского и республиканского бюджетов.