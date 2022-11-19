Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 17:52

В Уфе на украшение памятника Шаймуратову потратят еще 17,6 млн рублей

На мемориал установят картуш и барельеф
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на украшение памятника генералу Минигали Шаймуратову потратят почти 17,65 миллионов рублей. Об этом рассказало издание «РБК Уфа».

17 ноября Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации заключило контракт с московским предприятием «Вип Сервис Проект». Компаниея должна будет осуществить поставку и установку с картуша надписью «Герою Российской Федерации Минигали Шаймуратову» и барельефа с цветком курая и птицами.

Стоимость работу по установке картуша составляет шесть миллионов рублей, барельефа – 11,65 миллионов. Средства будут выделены из городского и республиканского бюджетов.