В Башкирии ликвидируют 2 несанкционированные свалки за 1,17 млрд рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии за почти два миллиарда рублей ликвидируют две несанкционированные свалки. Соответствующие данные опубликованы на портале государственных закупок.

Региональное министерство природопользования и экологии заключило договор с московским предприятием «Унистрой». Подрядчик должен будет ликвидировать до 15 ноября следующего года две свалки – в Сибае и Стерлитамаке.

Стоимость работ оценена 451 619 338,66 (Сибай) и 722 774 538,99 (Стерлитамак) рублей. Средства будут выделены их федеральной казны из целевой субсидии республике.