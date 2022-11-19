В Башкирии сгорел склад с изолентой

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 19 ноября, в башкирском городе Стерлитамаке сгорел склад с изолентой. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось на Белорецком тракте. К ликвидации пожара пришлось привлечь 38 специалистов чрезвычайной службы и15 единиц техники. Через несколько часов после прибытия на место происшествия пожарным удалось локализовать пожар на площади 400 квадратных метров.

К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Эвакуацию проводить не пришлось. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.