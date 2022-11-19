Фото: Соцсети

В Уфе уже более недели разыскивают 15-летнюю Анастасию Балахнину. Об этом рассказала волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как утверждают активисты, местонахождение девушки неизвестно с 11 ноября.

Рост Анастасии 160 сантиметров, у нее среднее телосложение и светлые волосы. В день исчезновения она была одета черные куртку, джинсы, кроссовки и красный платок.

Волонтеры-спасатели просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии Балахниной, сообщить ее по телефонам 8 (937) 310-21-12 или 112.