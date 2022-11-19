В Уфе коммунальные службы перешли круглосуточный усиленный режим работы

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В Уфе из-за обильных снегопадов коммунальные службы перешли круглосуточный усиленный режим работы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

За минувшие 24 часа из Уфы было вывезено более 6288 кубометров снега. Этой ночью в городе работало 245 единиц коммунальной техники и 75 дорожных рабочих. А сегодня утром – 225 единиц техники и более 300 рабочих.

Дворы очищают от снега 18 единиц техники, 611 дворников и также 409 привлеченных работников из управляющих и обслуживающих организаций жилищного хозяйства.

Для недопущения образования гололедицы рабочие обрабатывают дороги специальными материалами. За сутки было использовано 625,2 тоннн реагентов.

Власти города отметили, что уборке и вывозу снега мешают сами граждане. Работе коммунальщиков, по словам пресс-службы мэрии, препятствуют припаркованные вдоль дорог машины.

– Поэтому водителей просим не оставлять свои автомобили вдоль дорог, особенно в ночное время, – заявила уфимская администрация.

Кстати, сегодня утром, 19 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев устроил своим подчиненным «Разбор полетов» из-за уборки снега.