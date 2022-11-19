В Башкирии похолодает до -24 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 20 ноября, в Башкирии ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, котоый опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

В последний день этой недели синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах ожидаются снегопады, а вот днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет восточный три-восемь метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся необычно холодной для этого времени года. Столбики термометров опустятся до -11,-16°, а при прояснениях даже до -24°. Днем будет немного теплее, воздух прогреется до -7,-12°, на северо-востоке Башкирии до -16°.

На региональных автодорогах ожидается образование гололедицы и снежных накатов. Также метеорологи прогнозируют ночью и утром туман, из-за которого видимость 500-1000 метров.