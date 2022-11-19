В Башкирии слетел с дороги и перевернулся бензовоз Scania

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 19 ноября, недалеко от башкирского города Кумертау на трассе перевурнулся бензовоз. О происшествии рассказал пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось возле села Старая Уралка на 236 километре федеральной автодороги Р-240. Грузовик Scania следовал по маршруту Салават-Оренбург. В какой-то момент водитель не справился с управлением, от чего машину слетела с дороги и перевернулась на бок.

К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.

– На место происшествия от собственника следует специальная техника для последующей перекачки груза и подъема автомобиля на шасси. Ситуация находится на контроле, – заявило чрезвычайное ведомство.