Из Башкирии на СВО отправят автомобильную технику для усиления батальонов

Фото: vk.com/radiyhabirov

Из Башкирии для усиления батальонов на СВО отправят автомобильную технику. Глава республики Радий Хабиров продемонстрировал ее на своей странице в социальных сетях.

Машины будут отправлены добровольческим батальонам имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Доставалова в зону специальной военной операции уже завтра – 20 ноября. Помимо этого, военнослужащим вместе техникой отправится гуманитарный конвой. В груз вошли зимняя экипировка, посылки, а также письма от родных и близких.

Организовать доставку всего необходимого для военнослужащих, по словам Хабирова, помогли республиканские предприятия и неравнодушные граждане.

– Спасибо всем, кто помогает и поддерживает наших воинов! – написал в своей публикации глава Башкирии.