В Башкирии в ДТП с участием двух иномарок разбились три человека

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 18 ноября, в Чишминском районе Башкирии в результате столкновения двух иномарок пострадало несколько человек. О происшествии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел на 22 километре дороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки. Столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Renault Logan. В результате случившегося 24-летняя водительница водитель «Поло» и ее 23-летний пассажир получили серьезные увечья, их обоих госпитализировали. Пострадала также 35-летняя пассажирка, ее после помощи медиков отпустили домой.

Как утверждает Владимир Севастьянов, ДТП случилось в условиях сильного снегопада. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

В своей публикации руководитель республиканской Госавтоинпекции также отметил, что за минувшие сутки на дорогах Башкирии было зарегистрировано в общей сложности 13 аварий. В них пострадало 15 человек.