В Уфе закроют движение по улице Мустая Карима

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе на несколько дней закроют движение по центральной улице. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об улице Мустая Карима. Движение транспорта будет ограничено на участке от Чернышевского до Коммунистической с 8:00 21 ноября до 17:00 22-го числа.

Такие меры будут приняты в связи работами по демонтажу железобетонных опор наружного освещения.

Уфимская мэрия просят жителей и гостей башкирской столицы отнестись с пониманием к возможным неудобствами, а также рекомендует заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, недавно в Уфе возобновили движение транспорта по улице Чернышевского. Ее ремонт обещают завершить в третьем квартале 2023 года.