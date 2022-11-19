Мэр Уфы Ратмир Мавлиев устроил чиновникам разбор полетов из-за снега

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Сегодня утром, 19 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев устроил подчиненным «Разбор полетов» из-за уборки снега. Об этом глава городской администрации рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

«Разбором полетов» сити-менеджер назвал утренний штаб, на котором он с этого дня с подчиненными будет обсуждать уборку снега в башкирской столице.

– Зима только начинается, работаем над ошибками и усиливаемся, – написал в своей публикации Мавлиев.

Пресс-служба мэрии сообщила, что за минувшие сутки из Уфы вывезли более шести тысяч кубометров снега. Этой ночью в городе работало 245 единиц коммунальной техники и 75 дорожных рабочих. А сегодня утром – 225 единиц техники и более 300 рабочих.