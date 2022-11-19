Проект парка Башкирии «Шагни за горизонт» победил в конкурсе BLT Built Design Awards

Фото: vk.com/radiyhabirov

Проект парка «Шагни за горизонт» башкирского города Белорецк победил в номинации «Ландшафт» конкурса BLT Built Design Awards 2022 в Париже. Также он получил золотой диплом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Авторы проекта «Шагни за горизонт» – санкт-петербургская студия «Orchestra Design», работу курировал Институт развития городов Башкирии. В 2020 году проект одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Инициатива получила на реализацию федеральный грант.

Суть проекта – реновация парка культуры и отдыха и прибрежных зон Белорецка. При его создании, как утверждает Радий Хабиров, мнение жителей города.

По словам руководителя региона, эти две победы в очередной раз подтвердили высокую планку, которую Башкирия держит в плане благоустройства общественных пространств.