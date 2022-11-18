Синоптики Башкирии пообещали в выходные заносы и мокрый снег

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на грядущие выходные. По предоставленной информации, 19 и 20 ноября ожидаются снежные заносы, гололед и мокрый снег на проводах и деревьях.

В субботу, 19 ноября, пройдет небольшой снег, который будет переходить в мокрый. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Ветер в прогнозе стоит восточный. Температура воздуха ночью -2,-7°, по северо-востоку -12,-17°, днем 0,-5°, по северо-востоку -7,-12°.

В воскресенье, 20 ноября, пообещали снег, снежные накаты и гололедицу. Ветер ожидается слабый. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -5,-10°, по северо-востоку до -15°.