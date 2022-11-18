Глава ГИБДД Башкирии экстренно обратился к жителям республики

Фото: пресс-служба Владимира Севастьянова

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сегодня, 18 ноября, опубликовал экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе. Руководитель ведомства отметил, что в сложившихся условиях лучше не выезжать на дорогу. – Рекомендую водителям по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях на дальние расстояния, особенно в ночное время, – заявил Севастьянов. Также, по его словам, в связи с погодными условиями нужно сохранять дистанцию и боковой интервал, стараться не совершать необдуманные маневры. В настоящий момент сотрудники ГИБДД ориентированы на помощь водителям. В случае возникновения ЧП можно обратиться к инспекторам за помощью.