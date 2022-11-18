В Уфе задержали находящуюся в федеральном розыске аферистку из Ростова-на-Дону

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В Уфе задержали находящуюся в федеральном розыске аферистку. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно версии следователей, жительница Ростова-на-Дону вместе с подельниками предлагала клиентам двух созданных ими автомобильных салонов купить машины в кредит на выгодных условиях. Но в действительности с потерпевшими заключались договоры с повышенной процентной ставкой, а приобретенные авто часто не соответствовали заявленным характеристикам.

Осенью 2020 года деятельности банды была пресечена, были задержано 17 обвиняемых мошенничестве. Ущерб оценивается в 57 миллионов рублей, установлены более чем 200 фактов противоправных деяний.

– Одна из участниц преступного сообщества скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск по обвинению в совершении 10 эпизодов мошенничества при продаже автомобилей, – рассказывает Ирина Волк.

В итоге разыскиваемая все же была задержана на территории Уфы. Она будет передана инициатору розыска.