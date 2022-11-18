Башкирия увеличила товарооборот с Египтом на 74%

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Башкирия увеличила товарооборот с Египтом. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Согласно данным властей республики, за первые девять месяцев текущего года данный показатель по сравнению с аналогичным периодом в 2021-ом вырос на 74%. Примечательно, что товарооборот в основном представлен экспортом. Поставки увеличились на 80,4%.

Торгового представитель России в Египте Николая Асланова на онлайн-совещании в формате «Час с Торгпредом» отметил, что Башкирия обладает большим потенциалом расширению своего присутствия на египетском рынке.