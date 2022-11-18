В Уфе возобновили движение по ремонтируемой улице Чернышевского

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе возобновили движение транспорта по улице Чернышевского. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Проезжая часть улицы была расширена. Для этого рабочие соорудили подпорную стенку протяжённостью 51 метр, также было вынесено 1,2 километров коммуникаций.

– Участок дороги от улицы Пархоменко до жилого дома №122 стал шире вдвое, теперь здесь четыре полосы, – отметил сити-менеджер

Укладка асфальта продолжится в 2023 году. Согласно заключенному с подрядчиком контракту, окончание ремонтных работ назначено третий квартал следующего года.

– Для удобства горожан уже сегодня возобновили движение автотранспорта, – обрадовал уфимцев Мавлиев.