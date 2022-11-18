Уфа встала в 10-балльных пробках

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе в настоящее время зафиксированы 10-балльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса в пробках сейчас стоит практически весь город. Громаднейшие заторы образовались на проспектах Салавата Юлаева и Октября, на улицах Заки Валиди, Софьи Перовской, Уфимское Шоссе, Сельская Богородская и многих других.

Напомним, пробки в Уфе стали регулярным явлением. В прошлый раз большие заторы образовались буквально три дня назад. Тогда «Яндекс. Пробки» оценил ситуацию на дорогах в восемь баллов.