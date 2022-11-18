Добровольцы третьего башкирского батальона проходят боевое слаживание

Фото: vk.com/radiyhabirov

Добровольцы батальона имени Салавата Юлаева проходят боевое слаживание. Об этом рассказал в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, в настоящее время бойцы вспоминают старые и усваивают новые перед отправкой в зону специальной военной операции. В этом им помогают инструкторы, которые, как утверждает Хабирова, являются лучшими в Приволжском федеральном округе.

– Их [бойцов батальона] задача сейчас – сделать максимум для того, чтобы подготовить себя к предстоящим боевым заданиям и успешно их выполнить, – заявил глава Башкирии.

В свою очередь, власти республики, как заверил Радий Хабиров, обеспечит добровольцев все необходимым и кажет поддержку их семьям.