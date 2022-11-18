В Уфе продают бомбоубежище за 3,8 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе продают бомбоубежище за несколько миллионов рублей. Об этом рассказало издание «РБК Уфа».

Региональное управление Росимущества выставило на аукцион помещение гражданской обороны в подвале в подвале дома №80 на улице Центральная. В настоящее время объект находится в федеральной собственности, его реализуют в рамках плана приватизации.

Бывшее убежище обороны было снято с учета в декабре 2018 года. Площадь сооружения составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

Торги назначены на 21 декабря. Начальная цена лота составляет 3,77 миллиона рублей.