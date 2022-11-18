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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:10

В Уфе прекратит работу популярный троллейбусный маршрут

Он станет недоступен жителям башкиркой столицы уже завтра
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Завтра, 19 ноября, в Уфе приостановит работу троллейбусный маршрут №22. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Движение троллейбуса, следующего от Северного автовокзала до ледового дворца «Уфа - Арена», будет приостановлено от улицы Революционной до бульвара Ибрагимова. Такие меры связаны с ремонтом освещения на улице Ленина.

Мэрия попросила горожан отнестись к возможным неудобствам, вызванных производимыми работами. Чиновники рекомендуют воспользоваться в период ремонта другими видами транспорта.