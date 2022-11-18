В Башкирии ожидаются снегопады и морозы до -17°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 19 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала сегодня пресс-служба регионального МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода, а также осадки в виде снега. Ветер будет восточный 5-10 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся по-зимнему морозной. Столбики термометров опустятся до -2,-7°, на северо-востоке Башкирии – до -12,-17°. Днем станет теплее: 0,-5°, на северо-востоке – -7,-12°.

На региональных дорогах метеорологи прогнозируют образование снежных заносов, накатов и гололедицы, а также ухудшение видимости до 500-1000 метров из-за осадков.