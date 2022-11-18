В Башкирии экс-сотрудника администрации района осудят за хищение крупной суммы денег

В Башкирии осудят чиновника за мошенничество. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Как следует из версии следователей, в 2019-2020 58-летний заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму администрации Мелеузовского района давал указания директору спортивного учреждения подписывать фиктивные приказы о проведении тренировочных сборов, которых фактически не было. После этого он предоставлял в централизованную бухгалтерию документы о понесенных затратах, которые возмещались. Полученными деньгами обвиняемый распоряжался по своему усмотрению. В общей сложности он похитил более 163 тысяч рублей.

Помимо прочего, с 2020 по 2021 год, работая на половину ставки тренером данного спортивного учреждения мужчина, давал указания

В Мелеузе бывший сотрудник администрации района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве включать его в сводное расписание работы тренеров и заполнении табелей учета рабочего времени об отработанных часах. В действительности он, само собой, никакие обязанности тренера не выполнял. Так ему была начислена зарплата в размере 49 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела направлены в суд.