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В поселке Цветы Башкирии достроят 11 проблемных домов. Об этом рассказала пресс-служба регионального приятельства.

Новым застройщиком стало предприятие «ОНИКС», и оно строительство объектов компании «Башстройкомплект». Инвестор в рамках инвестпроекта восстановит Права обманутых дольщиков, купили квартиры в поселке. Застройщик за работу получит компенсационные участки.

По словам министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов, строительные работы возобновлялись в начале текущего месяца. Планируется, что 200 граждан получат свои квартиры до конца следующего года.