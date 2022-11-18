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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:48

В Башкирии построят 2 завода органических удобрений за 730,6 млн рублей

Первое предприятие планируют запустить в работу в 2024 году
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Василий Вахрин

В Башкирии построят два завода органических удобрений. Об этом вчера, 17 ноября, на правительственном совещании в формате «Инвестиционный час» рассказал гендиректор компании «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» Ришат Ханов.

Первое предприятие планируют запустить в работу на территории Уфимского района уже в 2024 году. Второй – в Дюртюлинском районе в 2025-ом, администрация муниципалитета обещала оказать содействие в подборе и оформлении земельного участка.

По словам, Рищата Ханова созданные предприятия позволят производить дол 200 тысяч удобрений в год. В оба проекта планируют инвестировать 730,6 миллионов рублей.