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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 7:12

В Башкирии отец семейства ценой своей жизни спас двоих младших детей из пожара

Всего в ЧП погибли семь человек, возбуждено уголовное дело
Захар ЯКОВЛЕВ
Мурат смог вытащить детей из огня, но погиб сам Фото: соцсети

Мурат смог вытащить детей из огня, но погиб сам Фото: соцсети

Сегодня ночью, 18 ноября, в частном доме Стерлитамакском районе Башкирии случился пожар, из которого удалось спасти двоих детей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия случилась в деревне Матвеевка. Когда вспыхнул пожара, в доме находились семеро детей и их родители. Главе семьи удалось спасти двух детей, однако, к сожалению, пять несовершеннолетних и их родители погибли.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.