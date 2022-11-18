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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:53

В Башкирии суд назначил наказание неоднократно задержанному за пьяную езду

Мужчина будет отбывать наказание в колонии
Захар ЯКОВЛЕВ

В Башкирии суд назначил наказание жителю Белокатайского района задержанному за пьяную езду. Об этом рассказала региональная прокуратура.

Судом было установлено, что в апреле этого мужчина, которого раньше привлекали к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль пьяным. Его задержали сотрудники ДПС, от медосвидетельствования нарушитель отказался.

В отношении жителя Белокатайского района было возбуждено уголовное дело по статье за повторное вождение в состоянии опьянения. Мужчина свою вину признал. В суде ему было назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима и лишения прав на четыре года.