В Уфе в парках Демский и Кашкадан установили первые новогодние елки

Фото: vk.com/ufa.dema

В Уфе установили первые новогодние елки. Об этом рассказали пресс-службы Демского и Октябрьского районов города.

В Деме установили две елки. Лесная красавица из Благовещенского района республики высотой 25 метров нашла свое место в обновленном парке, реконструкция которого завершилась совсем недавно. Вторая украсила сквер дворца творчества «Орион».

Третью елку городские службы установили в парке культуры и отдыха «Кашкада», который, кстати, тоже обновили не так давно. 18-метровое дерево привезли из Нуримановского района.

Все три лесных красавицы нарядить обещают в ближайшее время.