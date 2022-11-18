Местные власти рассказали о семье в Башкирии, где пожар унес жизни семерых человек, пятеро из которых дети

Фото: МЧС по РБ

В сельсовете охарактеризовали семью, где в одну ночь погибли семеро человек.

В ночь на 18 ноября в частном доме в деревне Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи. Как сообщает МЧС по Башкирии, на момент возгорания в доме находилось девять человек: двое взрослых и семеро детей. Отец семейства успел вынести из объятого пламенем помещения двоих сыновей, побежал обратно помогать остальным, но выбраться уже не смог.

По данным экстренных служб, в пожаре погибли мать, отец и пятеро сыновей. Пожар потушен, на месте сейчас работают сотрудники МЧС России и следователи СКР по Башкирии. Возбуждено уголовное дело.

На данный момент известно состояние двоих спасенных мальчиков – средней степени тяжести.

Первомайском сельсовете, к которому относится деревня Матвеевка, «КП-Уфа» сообщили, что семья, где произошла трагедия, характеризуется положительно.

- Семья многодетная, благополучная, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» сотрудница Первомайского сельсовета.

Похожая по своим масштабам трагедия произошла в 2020 году в Абзелиловском районе Башкирии. Там в местном доме престарелых «Милосердие» погибли сразу 11 постояльцев - несчастные даже не были способны самостоятельно выбраться из огня. Хозяйку заведения признали виновной и приговорили к трем годам заключения.