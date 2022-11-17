В Башкирии за десять месяцев 2022 года в пожарах погибли 178 человек

Фото: МЧС по Башкирии

С января по сентябрь 2022 года ущерб от техногенных пожаров в Башкирии составил 327,3 млн рублей, сообщает госкомитет республики по ЧС. Речь в данном случае идет о пожарах в частных домах, квартирах и прочих зданиях. Оценку ущерба от лесных пожаров в эту статистику не попадает.

Как пояснили в госкомитете Башкирии по ЧС, с начала года при различных чрезвычайных ситуациях погибли и травмировались 380 человек, а при пожарах 158 жителей региона. Так же в ведомстве отмечают, что всего с января по ноябрь 2022 года в республике зарегистрировано 9,45 тысяч пожаров. Это на 2,9% меньше, чем за то же время в 2021 году.

Число жертв огненной стихии за те же месяцы 2022 года снизилось на 19,1% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Всего с начала года в Башкирии в пожарах погибло 178 человек.