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НовостиОбщество17 ноября 2022 16:31

Прокуратура Башкирии предостерегла строителей от срыва сдачи футбольного манежа за 577 млн рублей

Крупнейший в регионе крытый манеж строится рядом со стадионом «Нефтяник» в Уфе
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне прокуратура Башкирии оценила темпы строительства крытого футбольного манежа в Уфе. Его возводят рядом со стадионом «Нефтяник» по национальному проекту «Демография», а стоимость оценивается в 577 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры республики, зампрокурора Александр Попов выехал на место строительства и в ходе оценки выяснилось, что «эффективность выполнения строительно-монтажных работ является низкой». В надзорном ведомстве посчитали, что сроки сдачи этого объекта могут быть сорваны и поэтому руководителю строительной фирмы вынесли предостережение.

Согласно проекту, крытый футбольный манеж представляет собой отдельно стоящее рядом со стадионом здание. Площадь застройки составит 6,73 тысячи квадратных метров – это будет крупнейший манеж в Башкирии.