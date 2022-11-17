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НовостиОбщество17 ноября 2022 16:18

Коллегию адвокатов Башкирии возглавил сын ее бывшего председателя

Кандидатуру Дениса Юмадилова одобрили единогласно
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ap-rb.ru

Фото: ap-rb.ru

Накануне президиум Башкирской коллегии адвокатов принял решение о назначении председателем организации 34-летнего Дениса Юмадилова. Как сообщается на сайте коллегии, его избрали единогласно.

Предыдущий руководитель республиканского объединения адвокатов покинул пост в июне 2022 года. Ранее, с 2009 по 2020 год эту должность занимал отец Дениса Булат Юмадилов. Тогда Юмадилова-старшего отстранили от должности, а правоохранительные органы возбудили в отношении него уголовное дело. Позднее Верховный суд Башкирии признал, что оно было возбуждено незаконно.

Денис Юмадлов получил статус адвоката в 2012 году, а в 2014 году стал заместителем председателя Башкирской коллегии адвокатов. Аналогичный пост он сохранил и после отставки Булата Юмадилова, когда организацию возглавил Артур Насыров.