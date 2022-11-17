В Башкирии ожидаются сильные снегопады и морозы до -18°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 18 ноября, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Это следует прогноза, который на своем сайте сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителям республики стоит ожидать облачную погоду. По всей республики выпадут осадки в виде снега, в некоторых районах снегопады прогнозируются довольно сильные. Ветер будет юго-восточный 9-14 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -5,-10°, на северо-востоке Башкирии – до -13,-18°. Днем будет теплее – -1,-6°.

Днем на дорогах республики синоптики прогнозируют ухудшение видимости в осадках, снежные заносы и гололед.