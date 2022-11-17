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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:57

Подследственному замминистра транспорта Башкирии Виктору Жулькову сменили меру пресечения

На него наложили запрет определенных действий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Верховный суд Башкирии сменил меру пресечения заместителю министра транспорта республики Виктору Жулькову, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Домашний арест чиновника, постановленный Ленинский райсудом, был заменен на запрет определенных действий. Об этом 17 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2021 года «неустановленные лица из числа руководства министерства» по сговору с Жульковым, без проведения конкурса обеспечили ремонт дороги на улице Горького в Сибае. Затем чиновники выделили незапланированные к освоению бюджетные деньги и легализовали их через фиктивно проведенный в декабре 2021 года аукцион.