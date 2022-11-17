В Уфе на выходных вновь пройдут сельхозярмарки

Фото: Иван МАКЕЕВ

На грядущих выходных, 19 и 20 ноября, в Уфе вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В субботу с 09:00 до 16:00 жители и гости башкирской столицы смогу купить свежие товары и овощи на четырех площадках:

– на участке дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского;

– на улице Рабкоров возле дома №20;

– около парка «Волна»;

– на площади перед Дворцом спорта.

В воскресенье будут работать лишь две площадки: на улице Рабкоров и перед Дворцом спорта. Режим работы будет тот же.