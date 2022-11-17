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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:25

В Башкирии на фоне смещения теплого атмосферного фронта ухудшится погода

В большинстве районов республики пройдет снег
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в конце текущей недели на фоне смещения теплого атмосферного фронта с юго-западных районов ухудшится погода

В Башкирии в конце текущей недели на фоне смещения теплого атмосферного фронта с юго-западных районов ухудшится погода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в конце текущей недели на фоне смещения теплого атмосферного фронта с юго-западных районов ухудшится погода. Об этом 17 ноября предупредили в региональном Гидрометцентре.

– В большинстве районов ожидается снег и мокрый снег различной интенсивности, местами до сильного, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях , на дорогах снежные заносы, снежная каша, снежный накат, гололедица, – передали синоптики.

Температура воздуха ночью составит -3,-8° (по северо-востоку до -13°). Днем потеплеет до 0,-5° (по северо-востоку до -10°).