В Башкирии учредили новый профессиональный праздник 1 декабря

1 декабря в Башкирии будет праздноваться День работника промышленности республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря в Башкирии будет праздноваться День работника промышленности республики. Дату посветят подведению итогов работы предприятий и награждению отличившихся сотрудников. Соответствующий закон 17 ноября принял региональный парламент.

По словам спикера Госсобрания-Курултая, дата 1 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день семь лет назад в Башкирии приняли стратегически значимый закон о промышленной политике республики. Документ регулирует правоотношения всех участников этой сферы.

Праздник работников промышленности затронет более 150 крупных и средних предприятиях с общей численностью сотрудников более 250 тыс. человек.