В Уфе ликвидировали незаконную заправку

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В Уфе демонтировали незаконно построенную заправку. Об этом рассказал пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило ведомство, предприятие «ПРОПАН» самовольно воспользовалась участком площадью 330 квадратных метров на улице Фронтовых Бригад и построила там заправку.

В связи с этим в адрес руководителя компании было внесено представление. Помимо этого, фирму привлекли к ответственности по сватье за самовольное занятие земельного участка, назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

– После вмешательства прокуратуры незаконно используемый участок земли освобожден, – сообщила прокуратура.