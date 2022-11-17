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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:00

В Уфе ликвидировали незаконную заправку

Также организации ее построившей придется заплатить штраф
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе демонтировали незаконно построенную заправку. Об этом рассказал пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило ведомство, предприятие «ПРОПАН» самовольно воспользовалась участком площадью 330 квадратных метров на улице Фронтовых Бригад и построила там заправку.

В связи с этим в адрес руководителя компании было внесено представление. Помимо этого, фирму привлекли к ответственности по сватье за самовольное занятие земельного участка, назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

– После вмешательства прокуратуры незаконно используемый участок земли освобожден, – сообщила прокуратура.