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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:53

В Уфе скоропостижно скончался 21-летний хоккеист

Спортсмен, как утверждают его знакомые, скончался из-за болезни
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/club190904129

Фото: vk.com/club190904129

В Уфе скоропостижно скончался 21-летний хоккеист Кирилл Марванов. Об этом рассказал Башкирский институт физической культуры.

Молодой человек, как рассказывают его знакомые, рос со своей бабушкой Татьяной. Она была его единственным опекуном, женщина вырастила и воспитала спортсмена. В настоящее время вуз, где учился Марванов, ведет сбор материальных средств для оказания поддержки бабушки Кирилла.

Спортсмен играл в хоккейном клубе «Арктика». Коллектив выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям парня. В социальных сетях знакомые Кирилла Марванова поведали, что он скончался внезапной остановки сердца.